Adore wall lamp, tubular shape, white color, chrome end caps, mounted on rectangular base, glossy finish, no visible switches.

Adore væglampe til badeværelset

Moderne funktionalitet og slankt, klassisk design går op i en højere enhed med badeværelseslampen Philips Hue Adore. Med belysningsløsningerne Få ny energi, Koncentrer dig, Læs og Slap af kan du tilpasse belysningen til formålet, og lampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Få adgang til flere funktioner med en Hue Bridge.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • Integreret LED
  • Bluetooth-betjening via app
  • Hue Lysdæmperkontakt medfølger
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
