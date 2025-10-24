Moderne funktionalitet og slankt, klassisk design går op i en højere enhed med badeværelseslampen Philips Hue Adore. Med belysningsløsningerne Få ny energi, Koncentrer dig, Læs og Slap af kan du tilpasse belysningen til formålet, og lampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Få adgang til flere funktioner med en Hue Bridge.