Adore væglampe til badeværelset
Moderne funktionalitet og slankt, klassisk design går op i en højere enhed med badeværelseslampen Philips Hue Adore. Med belysningsløsningerne Få ny energi, Koncentrer dig, Læs og Slap af kan du tilpasse belysningen til formålet, og lampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Få adgang til flere funktioner med en Hue Bridge.
Nuværende pris er 1.649,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal