Med badeværelseslampen Philips Hue White ambiance Adore går klassisk design og moderne funktionalitet op i en højere enhed. Tilpas belysningen til formålet med belysningsløsningerne Læs, Slap af, Få ny energi og Koncentrer dig, og få kontrol med det samme via Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til flere funktioner. Monter lampen vandret over et spejl, eller monter to lodret for at få ekstra belysning.