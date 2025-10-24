Adore væglampe til badeværelset
Med badeværelseslampen Philips Hue White ambiance Adore går klassisk design og moderne funktionalitet op i en højere enhed. Tilpas belysningen til formålet med belysningsløsningerne Læs, Slap af, Få ny energi og Koncentrer dig, og få kontrol med det samme via Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til flere funktioner. Monter lampen vandret over et spejl, eller monter to lodret for at få ekstra belysning.
Nuværende pris er 1.199,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal