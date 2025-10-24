Den hvide pendellampe Philips Hue White ambiance Amaze har et unikt design, der passer perfekt ind i alle køkkener og stuer. Få et naturligt varmt til køligt hvidt lys med de indbyggede belysningsløsninger og den medfølgende Hue Dimmer switch eller via Bluetooth. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner. Monter armaturet vandret over et spejl, eller monter to lodret for at få ekstra belysning.