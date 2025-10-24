Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Amaze pendel

Tilbud

Amaze pendel

Den hvide pendellampe Philips Hue White ambiance Amaze har et unikt design, der passer perfekt ind i alle køkkener og stuer. Få et naturligt varmt til køligt hvidt lys med de indbyggede belysningsløsninger og den medfølgende Hue Dimmer switch eller via Bluetooth. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner. Monter armaturet vandret over et spejl, eller monter to lodret for at få ekstra belysning.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • Integreret LED
  • Bluetooth-betjening via app
  • Hue Lysdæmperkontakt medfølger
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Metal

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay