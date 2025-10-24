Med den hvide spot Philips Hue White ambiance Buckram får du et varmt til køligt hvidt lys til dine daglige rutiner. Hver spot kan justeres, så den fremhæver de rigtige hjørner af rummet, og med den medfølgende Hue Dimmer switch eller via Bluetooth får du øjeblikkelig kontrol over lyskilden. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere funktioner.