Med den hvide spot Philips Hue White ambiance Buckram får du et varmt til køligt hvidt lys til dine daglige rutiner. Juster spotten, så den fremhæver de rigtige hjørner af rummet, og få kontrol med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere funktioner.