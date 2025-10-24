Tilbud
Buckram enkelt spotlysforlænger
Med den hvide spot Philips Hue White ambiance Buckram får du et varmt til køligt hvidt lys til dine daglige rutiner. Juster spotten, så den fremhæver de rigtige hjørner af rummet, og få kontrol med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af en Hue Bridge, der giver adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 293,30 kr., oprindelig pris er 419,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal