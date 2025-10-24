Tilbud
Buckram med tre spots
Med den hvide Philips Hue White ambiance Buckram får du tre spots til at oplyse rummet med. Hver spot kan justeres, så den fremhæver et hjørne af rummet, og med den medfølgende Hue Dimmer switch eller via Bluetooth får du øjeblikkelig kontrol over lyskilden. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 895,30 kr., oprindelig pris er 1.279,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal