Buratto med fire spots
Philips Hue White ambiance Buratto spot leveres med en Dimmer switch og en hvid GU10 LED pære, der hjælper dig med at slappe af, læse, koncentrere dig og samle energi. Nyd det naturlige hvide lys, der tilpasser sig dine daglige rutiner.
Nuværende pris er 1.729,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Hue Bridge aktiveret
- Lysdæmperkontakt medfølger
- GU10
- Aluminium
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Farve
Aluminium
Materiale
Metal