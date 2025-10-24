Cher loftslampe
Med sit unikke runde design giver den sorte loftslampe Philips Hue White ambiance Cher et varmt til køligt hvidt lys og et strømlinet design, der sikrer en bredere lysfordeling. Lampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få adgang til flere funktioner.
Nuværende pris er 1.649,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Syntetisk