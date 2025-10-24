Med sit unikke runde design giver den sorte loftslampe Philips Hue White ambiance Cher et varmt til køligt hvidt lys og et strømlinet design, der sikrer en bredere lysfordeling. Lampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få adgang til flere funktioner.