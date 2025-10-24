Med Philips Hue White ambiance Cher pendlen i hvid får du perfekt varmt til køligt hvidt lys samt belysningsløsningerne: Læs, Slap af, Koncentrer dig og Få ny energi til dine daglige rutiner. Lampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Med en Philips Hue Bridge får du adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.