E14 pære
Få varmt til køligt hvidt lys i hjemmet med denne intelligente E14 pære. Få energi om morgenen fra det kølige lys, og brug de varme nuancer til at slappe af om aftenen. Slut den til en Hue Bridge for at få adgang til intelligent lysstyring og andre funktioner.
Nuværende pris er 34,95 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Kræver en Hue Bridge
- Kerte E14 1-pak
- Varmt til køligt hvidt lys
- Dæmpbar
- Intelligent lysstyring med Hue Bridge*
Specifikationer
Mål for pære
Mål for pære
Mål (B x H x D)
39x117