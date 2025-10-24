Fair loftslampe
Med en unik belysning, der lyser både opad og nedad, giver det hvide loftlys Philips Hue White ambiance Fair et varmt til køligt hvidt lys og indbyggede belysningsløsninger. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 1.649,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Glas