GU10 pære
Tilføj en White ambiance spot, der giver et varmt til køligt dagslys, så du kan slappe af, læse, koncentrere dig eller få energi. Styr den med det samme via Bluetooth i ét rum, eller kombiner den med en Hue Bridge for at få adgang til alle funktioner.
Nuværende pris er 229,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Varmt til køligt hvidt lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål for pære
Mål (B x H x D)
50x58