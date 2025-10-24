Tilbud
Kerte - E14 pære - 1-pak
Brug en intelligent kerteformet pære med varmt hvidt til køligt dagslys, der hjælper dig med at slappe af, læse, koncentrere dig eller få energi. Styr lyset med det samme ved hjælp af Bluetooth eller dan par med en Hue Bridge, for at få adgang til alle funktioner.
Nuværende pris er 183,20 kr., oprindelig pris er 229,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Varmt til køligt hvidt lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
39x117