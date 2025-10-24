Med Philips Hue White ambiance Milliskin i hvid får du en indbygningsspot, der passer perfekt ind i omgivelserne og giver et varmt til køligt hvidt lys. Spotlampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.