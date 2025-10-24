Milliskin indbygningsspot 1-pak
Med Philips Hue White ambiance Milliskin i hvid får du en indbygningsspot, der passer perfekt ind i omgivelserne og giver et varmt til køligt hvidt lys. Spotlampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 339,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Syntetisk