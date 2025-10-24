Milliskin-indbygningsspot, forlænger
Med den hvide Philips Hue White ambiance Milliskin får du en indbygningsspot, der passer perfekt ind i omgivelserne og giver et varmt til køligt hvidt lys. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth. Tilføj en Hue Bridge, og få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 299,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Syntetisk