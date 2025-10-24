Milliskin-indbygningsspot, forlænger
Med den aluminiumfarvede Philips Hue White ambiance Milliskin får du en indbygningsspot, der passer perfekt ind i omgivelserne og giver et varmt til køligt hvidt lys. Tilpas belysningen til formålet med de indbyggede belysningsløsninger Få ny energi, Koncentrer dig, Læs og Slap af, og få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner med en Hue Bridge.
Nuværende pris er 299,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Aluminium
Materiale
Syntetisk