Milliskin indbygningsspots, 3-pak
Med Philips Hue White ambiance Milliskin i hvid får du indbygningsspots, der passer perfekt ind i omgivelserne og giver et varmt til køligt hvidt lys. Lyset kan nemt styres med det samme via Bluetooth. Tilføj en Hue Bridge, og få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 829,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- 3 x GU10-pære
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Syntetisk