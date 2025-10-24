Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Pillar enkelt spotlysforlænger

Pillar enkelt spotlysforlænger

Med en Philips Hue White ambiance Pillar spot i sort får du et varmt til køligt hvidt lys i et hvilket som helst rum i hjemmet. Spotlampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af en Philips Hue Bridge, som giver adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • GU10 LED pære medfølger
  • Bluetooth-betjening via app
  • Styr med app eller stemme*
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Sort

  • Materiale

    Metal

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

