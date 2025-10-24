Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Pillar med to spots

Pillar med to spots

Med Philips Hue White ambiance Pillar med to spots i hvid får du et varmt til køligt hvidt lys i et hvilket som helst rum i hjemmet. Spotlampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • GU10 LED pære medfølger
  • Bluetooth-betjening via app
  • Dimmer switch medfølger
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Metal

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay