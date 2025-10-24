Runner med tre spots
De justerbare Philips Hue White ambiance Runner spots i hvid giver et varmt til køligt hvidt lys i ethvert hjørne af hjemmet. Benyt de medfølgende belysningsløsninger til dine daglige rutiner, og få kontrol med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få flere funktioner.
Nuværende pris er 1.649,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal