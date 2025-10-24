Runner spot uden switch
Med et justerbart hoved giver Philips Hue White ambiance Runner i sort et varmt til køligt hvidt lys i ethvert hjørne af hjemmet. Benyt de medfølgende belysningsløsninger til dine daglige rutiner, og få kontrol med det samme via Bluetooth. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 529,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Metal