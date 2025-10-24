Tilbud
Startsæt: 3 x E27 pærer (800lm) + Dimmer switch
Nyd de afslappende og energigivende scener eller skab dine egne rutiner direkte fra æsken med Hue White ambiance startsæt. Indeholder en Hue Bridge, tre intelligente pærer, som giver et komplet spektrum af hvidt lyst, og en Dimmer switch.
Nuværende pris er 678,30 kr., oprindelig pris er 969,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Op til 800 lumen*
- Varmt til køligt hvidt lys
- Hue Bridge medfølger
- Nem opsætning
Specifikationer
Mål for pære
Mål for pære
Mål (B x H x D)
60x110