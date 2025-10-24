Struana loftslampe til badeværelset
Den hvide loftslampe Philips Hue White ambiance Struana med IP44-klassificering er beregnet til badeværelset og giver et varmt til køligt hvidt lys til dine daglige rutiner. Få kontrol med det samme via Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch, eller opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere funktioner.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Syntetisk