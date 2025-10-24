Den hvide loftslampe Philips Hue White ambiance Struana med IP44-klassificering er beregnet til badeværelset og giver et varmt til køligt hvidt lys til dine daglige rutiner. Få kontrol med det samme via Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch, eller opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere funktioner.