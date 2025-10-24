Med bordlampen Philips Hue White ambiance Wellner får du et varmt til køligt hvidt lys, der giver rummet en unik stil, og medfølgende belysningsløsninger. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til flere funktioner.