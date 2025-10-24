Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Wellner bordlampe

Wellner bordlampe

Med bordlampen Philips Hue White ambiance Wellner får du et varmt til køligt hvidt lys, der giver rummet en unik stil, og medfølgende belysningsløsninger. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til flere funktioner.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • E27 LED pære medfølger
  • Bluetooth-betjening via app
  • Hue Lysdæmperkontakt medfølger
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Glas

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay