Wellner bordlampe
Med bordlampen Philips Hue White ambiance Wellner får du et varmt til køligt hvidt lys, der giver rummet en unik stil, og medfølgende belysningsløsninger. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til flere funktioner.
Nuværende pris er 749,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- E27 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Glas