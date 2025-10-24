A60 - B22 pære - 810 - 1-pak
Få fordelene ved naturligt dagslys ind i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato, redesignet til at bruge 40% mindre energi og udstyret med Chromasync™ præcisionsfarvematchning samt fuldspektret hvidt lys. Opnå den ideelle farve eller nuance af hvidt lys, og tilpas derefter endnu mere med ultralav dæmpning fra fuld lysstyrke helt ned til 0,2%.
Produkt højdepunkter
- Op til 810 lumen
- Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
- Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
- Chromasync™ præcisionsfarve
- Styring med appen eller stemmen
Specifikationer
Holdbarhed
Antal tændingscyklusser
50.000
Normeret levetid
25.000