Få fordelene ved naturligt dagslys ind i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato, redesignet til at bruge 40% mindre energi og udstyret med Chromasync™ præcisionsfarvematchning samt fuldspektret hvidt lys. Opnå den ideelle farve eller nuance af hvidt lys, og tilpas derefter endnu mere med ultralav dæmpning fra fuld lysstyrke helt ned til 0,2%.