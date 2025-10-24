Support
Argenta plate spiral ceiling spotlight in cylindrical shape, aluminum finish, features adjustable heads with visible pink light.

Argenta med tre spots

Skab den perfekte atmosfære med Hue Argenta. Den er ideel til stemnings- og effektbelysning i stuen og soveværelset. Styr den med det samme via Bluetooth i ét rum, eller kombiner den med en Hue Bridge for at få adgang til alle de smarte funktioner.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White and color ambiance
  • GU10 LED pære medfølger
  • Bluetooth-betjening via app
  • Styr med app eller stemme*
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Aluminium

  • Materiale

    Metal

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay