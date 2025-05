Plug-and-play-effektbelysning

Philips Hue Bloom er en lille og fleksibel intelligent lampe, som kan lyse i millionvis af forskellige farver. Blooms enkle plug-and-play design giver dig mulighed for at placere lampen lige der, hvor du ønsker det: Placer den på et bord, hvorfra den kan oplyse væggene i et smukt lys, sæt den på dit natbord som diskret nattebelysning, eller placer den i nærheden af dit TV, hvor den kan forbedre din underholdning med lys.