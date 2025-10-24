Tilbud
Calla udendørs piedestal
Sæt blot stikket i og nyd 16 millioner farver, der gør din have endnu smukkere, eller brug det mere funktionelt til oplysning af stien. Calla basisenheden indeholder 1 lampe, kabler og strømforsyning til at komme i gang.
Nuværende pris er 839,20 kr., oprindelig pris er 1.049,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Kræver en Hue Bridge
- Integreret LED
- Hvidt og farvet lys
- Lavspændingssystem - basisenhed
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Aluminium