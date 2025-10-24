Tilbud
E14 pære
Giv ethvert rum farve med den intelligente kerteformede pære. Den giver varmt til køligt hvidt lys samt 16 millioner farver. Brug Bluetooth til at styre lyset med det samme i et rum eller forbind pæren til en Hue Bridge, for at få adgang til alle funktioner.
Nuværende pris er 314,30 kr., oprindelig pris er 449,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Hvidt og farvet lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
39x117