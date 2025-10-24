Support
E14 pære

Giv ethvert rum farve med den intelligente kerteformede pære. Den giver varmt til køligt hvidt lys samt 16 millioner farver. Brug Bluetooth til at styre lyset med det samme i et rum eller forbind pæren til en Hue Bridge, for at få adgang til alle funktioner.

Produkt højdepunkter

  • White and color ambiance
  • Bluetooth-baseret
  • Hue Bridge aktiveret
  • Hvidt og farvet lys
  • Straksbetjening via Bluetooth
  • Styr med app eller stemme*
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer

Mål for pære

  • Mål (B x H x D)

    39x117

Holdbarhed

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Garanti

Lysegenskaber

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Strømforbrug

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Pæren

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

