*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
E27 dobbeltpakke
Sæt kulør på ethvert rum med to intelligente pærer, der giver varmt og køligt hvidt lys samt 16 millioner farver. Brug Bluetooth til øjeblikkelig lysstyring i ét rum, eller slut den til en Hue Bridge for at få adgang til hele udvalget af funktioner.
Nuværende pris er 749,00 kr.
Vil du gerne vide, hvornår produktet er på lager igen?
Tilmeld dig for at modtage en e-mail, når dette produkt er på lager igen. Vi sender kun denne e-mail én gang. Læs vores Privatlivspolitik for at få flere oplysninger.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Hvidt og farvet lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen
Med Hue Bluetooth appen kan du betjene dine intelligente Hue lyskilder i ét enkelt rum i dit hjem.Tilføj op til 10 intelligente lyskilder, og betjen dem alle med et enkelt tryk på din smartphone.
Styr lyskilderne med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.
Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys
Farvelæg dit hjem med over 16 millioner farver, der omgående skaber den rette stemning til enhver lejlighed. Ved at trykke på en knap kan du skabe en festlig stemning til en fest, gøre din dagligstue til en biograf, forbedre din indretning af hjemmet med forskellige farvenuancer og meget mere.
Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys
Disse pærer og lamper giver forskellige toner af varmt til køligt hvidt lys. Med komplet lysdæmpning fra stærk til dæmpet natlys kan du regulere belysningen til den perfekte tone og lysstyrke til dine daglige behov.
Få perfekte belysningsløsninger til dine daglige aktiviteter
Gør hverdagen lettere og mere behagelig med fire forudindstillede belysningsløsninger, der er udviklet specielt til hverdagens opgaver: Få energi, koncentrer dig, læs og slap af. De to scener i kølige nuancer, Energize og Concentrate, hjælper dig med at komme i gang om morgenen og bevare fokus, mens de varmere scener, Read og Relax, hjælper dig med at nyde en god bog eller slappe af.
Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge
Hue Bridge giver adgang til de funktioner, der gør intelligent belysning virkelig intelligent – styring væk fra hjemmet, stemmestyring, automatiseret belysning og meget mere. Føj en Hue Bridge til din opsætning for at skabe fordybende oplevelser, drage fordel af en sikker og pålidelig teknolog med mere. Hue Bridge er nøglen til intelligent belysning, som du aldrig har oplevet det før.
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
60x110