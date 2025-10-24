Ensis pendel
Ensis pendlens slanke design samt opad- og nedadvendte belysning gør det let at kombinere det funktionelle med det stemningsskabende lys. Den fungerer både en selvstændig lampe og som en del af dit intelligente belysningssystem med en Hue Bridge.
Nuværende pris er 2.999,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Integreret LED
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Aluminium