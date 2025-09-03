*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 14 m
Skab en hyggelig stemning eller festlige farver omkring din terrasse, altan eller ethvert andet udendørs område. Denne lyskæde med brudsikre globepærer udsender et strålende lys i mættede farver eller hvidt lys, uanset om du skaber en lysgradient eller animerede lyseffekter. Det sikre lavvoltssystem gør det muligt at slutte den til en eksisterende stikkontakt ved hjælp af den medfølgende strømforsyning.
Produkt højdepunkter
- 14 meter med 20 pærer
- Udskiftelige pærer med en lysstyrke på 50 lumen
- Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
- Musiksynkronisering og dynamiske effekter
- Lavvolts-strømforsyning medfølger
Simpel plug-and-play opsætning
Festavia Globe lyskæder er med lav volt, hvilket betyder, at du blot kan tilslutte dem til en eksisterende stikkontakt ved hjælp af den medfølgende strømforsyning. Der er ikke behov for kompliceret ny ledningsføring. Du kan også tilføje en lyskæde til en eksisterende lavvoltsopsætning og integrere den med dine andre lamper hvor som helst i dit udendørsområde. Lyskæder med globepærer kan ikke forlænges ende til ende, men du kan tilslutte to lyskæder til strømforsyningen ved hjælp af et T-stik, der følger med forlængerkablet.
Fremstillet til at stå distancen, uanset vejret
Uanset om det regner, sner eller solen skinner, er Festavia Globe lyskæder designet til udendørs brug året rundt. Der er ingen grund til at pakke disse lys væk – lad dem hænge fremme til enhver lejlighed. Hver holdbar pære med glaslook er vandtæt, vejrbestandig, brudsikker og udskiftelig – bare for en sikkerheds skyld!
Fest i alle farver, slap af i et varmt skær
Integrerede LED'er i fuld farve med Chromasync™ teknologi får disse lyskæder med globepærer til at lyse i klart hvidt og mættet lys, der er perfekt til udendørs festligheder. Spiller du musik til en fest? Synkroniser dem med dine sange, og se, hvordan musikken får farverne til at bevæge sig. Når det er tid til at slappe af, kan du dæmpe dem ned til en ultra-lav glød i enhver nuance af varmt til køligt hvidt lys. Skab en ekstra hyggelig stemning med en belysningsscene eller en særlig effekt – for eksempel et funklende stearinlys.
Festens lys og sjæl
Festavias globepærer med deres stilfulde, iøjnefaldende Lightguide design gør dem til en smuk tilføjelse til dit udendørsområde – uanset om de er tændt eller slukket! Hver Lightguide pære har et karakteristisk indvendigt lysrør, der afbalancerer farve, lysstyrke og lysretning for optimale effekter. Tilpas dem, som du vil: Indstil en gradient af flere farver på hele kæden, vælg mellem sæsonbestemte belysningsscener, eller brug specielle lyseffekter, der passer perfekt til stemningen ved fester, særlige lejligheder eller afslapning udendørs.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Syntetisk