Simpel plug-and-play opsætning

Festavia Globe lyskæder er med lav volt, hvilket betyder, at du blot kan tilslutte dem til en eksisterende stikkontakt ved hjælp af den medfølgende strømforsyning. Der er ikke behov for kompliceret ny ledningsføring. Du kan også tilføje en lyskæde til en eksisterende lavvoltsopsætning og integrere den med dine andre lamper hvor som helst i dit udendørsområde. Lyskæder med globepærer kan ikke forlænges ende til ende, men du kan tilslutte to lyskæder til strømforsyningen ved hjælp af et T-stik, der følger med forlængerkablet.