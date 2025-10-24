Fugato dobbelt spot
Bring farverne ind i dit hjem med Hue Fugato. Den er ideel til stuen og soveværelset. Styr den via Bluetooth for straks at kunne tænde, slukke, dæmpe og skabe flotte belysningsscener i ét rum. Kombiner den med en Hue Bridge for at få adgang til alle funktioner.
Nuværende pris er 1.429,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal