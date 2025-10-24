Fugato enkelt spot
Fremhæv dine yndlingsting med Hue Fugato, som leverer en smuk lysstråle i hvide nuancer samt 16 millioner forskellige farver. Styr den med det samme via Bluetooth i ét rum, eller tilslut den til en Hue Bridge for at få adgang til alle funktioner.
Nuværende pris er 749,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Metal