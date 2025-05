En intelligent bærbar lampe

Takket være det indbyggede genopladelige batteri kan du tage den bærbare intelligente Go bordlampe med overalt. Tag lampen med dig alle steder, hvor du har brug for farverigt lys, f.eks. indendørs for at læse eller udendørs til din næste grillaften. Få op til 48 timers lys med en enkelt opladning – og tag den derefter med indenfor igen for oplade den på den medfølgende opladningsbase.