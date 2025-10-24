GU10 dobbeltpakke
Sæt kulør på ethvert rum med to intelligente spotlamper, der giver varmt og køligt hvidt lys samt 16 millioner farver. Brug Bluetooth til øjeblikkelig lysstyring i ét rum, eller slut den til en Hue Bridge for at få adgang til hele udvalget af funktioner.
Nuværende pris er 749,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Hvidt og farvet lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
50x58