GU10 pære
Sæt kulør på hjemmet med spots. Med 16 millioner farver at vælge imellem kan dette lys give dit hjem en ny personlighed. Styr den øjeblikkeligt via Bluetooth i ét rum, eller slut den til en Hue Bridge for at få adgang til alle funktionerne.
Nuværende pris er 449,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Hvidt og farvet lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
50x58