Hue Play bordlampe
Nuværende pris er 599,00 kr.
Nuværende pris er 599,00 kr.
Nyhed
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Om Hue Play bordlampe
Play bordlampen er det ideelle første skridt mod en verden af Hue underholdning. Synkroniser den med film, spil og musik på din TV-skærm for at skabe en farverig gradient af vægbelysningseffekter, der matcher al action på skærmen. Tilføj flere Hue lys til dit underholdningsområde for at nyde en virkelig fordybende oplevelse med surround-belysning med præcis farvematchning takket være Chromasync. Med sin slanke profil på 60 cm er Play bordlampen nem at placere på hver side af TV-skærmen eller på arbejds- og gamingborde for en uforstyrret oplevelse.
- RGBWWIC-gradientlyseffekt
- Chromasync nøjagtig farvetilpasning
- Designet til nem placering
- Tilslut via HDMI sync box eller TV-app
- Styr og tilpas med en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103144850
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Plastik
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 20.000
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- Bærbar
- Nej
- Solenergi
- Nej
Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Farvetemperatur
- 2200-6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 1
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 64
Diverse
- Specielt designet til
- Underholdningsværelse
- Styling
- Moderne
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103144850
- Nettovægt
- 1,39 kg
- Bruttovægt
- 1,39 kg
- Højde
- 679 mm
- Længde
- 148 mm
- Bredde
- 143 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004320901
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,1
- Effekt
- 5,8
Produktmål og -vægt
- Kabellængde
- 1.500
- Samlet højde
- 607 mm
- Samlet længde
- 90 mm
- Samlet bredde
- 90 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 400
- Lysfarve
- Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Lysstyrke ved 2700 K
- 380
- Antal lyskilder
- 1
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Damp location
- Registrering af radiofrekvens
- Not applicable
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Nej
Pæren
- Formfaktor
- Table lamp
- Opgraderbar software
- Ja
Kameraet
- Lydalarm
- Nej
Kontakten
- Understøttet kabling
- Nulleder
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 8.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger