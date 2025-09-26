Support
  • Chromasync™ nøjagtig farvetilpasning
  • Kraftigt, ægte hvidt lys
  • Kan afkortes, forlænges og genbruges
Nærbillede af forsiden af Lightstrips Flux LED strip, 4 m

Flux LED strip, 4 m

Flux LED strip giver en elegant stribe af lys til belysning af indendørs rum med en ensartet farvegradient takket være Chromasync™ præcisionsfarveblanding. Oplys hjørner med de reneste nuancer af hvidt med dedikerede hvide og varme LED'er. Brug Flux LED strip bag TV-borde, rundt om sengehjørner og langs bogreoler for at tilføje et blødt, indirekte lys, der matcher enhver stemning. Nyd den fleksible installation – klip, genbrug og forlæng LED strips, så de passer til ethvert rum. Få fuld kontrol, tilpasning og personlige belysningsscener med den prisbelønnede Hue app og stemmestyring.

Størrelse

Produkt højdepunkter

  • 1600 lumen
Forestil dig dit hjem på ny, med en elegant stribe af lys

Philips Hue LED strips – kraftigere, mere markante og bedre end nogensinde før.
Avanceret teknologi møder fleksibelt design for at skabe farverige stemninger, spændende funktioner og kraftigt, funktionel belysning.   

Flux og OmniGlow LED strips ved siden af hinanden
Et soveværelse oplyst med indirekte lys i lyserøde og varme hvide nuancer fra LED strips, der er skjult under sengen og bag lofts- og vægprofiler for at skabe en vægbelysningseffekt.

Dekorer og løft ethvert indendørs rum

Vælg mellem farverige stemningsskabende eller ægte hvide nuancer for at skabe den perfekte stemning med et dæmpet lys, der bader dine vægge, gulve og lofter i lys. Chomasync™ teknologien giver nøjagtig og ensartet farvetilpasning, så der skabes glidende farveovergange i alle hjørner. Gør dit rum personligt med smukke belysningsscener og dynamiske effekter, der passer til enhver stemning og lejlighed. Klip dem til, så de passer overalt – fra hjørner til vægge og fra lofter til trapper.  

Et køkken oplyst med klart hvidt indirekte lys fra LED strips, der er skjult under bordplader og i lofts- og vægprofiler for at skabe en vægbelysningseffekt.

Lysere og hvidere end nogensinde før

Gør hvert hjørne strålende med klart, ultraklart og ægte hvidt lys. Disse LED strips er designet med dedikerede hvide og varme hvide LED'er, der giver de reneste og klareste hvide nuancer. Og med en ultraklar lysstyrke på op til 6000 lumen kan du også nyde kraftfuld vægbelysning eller funktionel belysning, der hjælper dig med at fokusere på opgaver eller komme videre med daglige aktiviteter. Få følelsen af naturligt dagslys indenfor med fuldspektret dagslys. Nyd det bredeste udvalg af hvide nuancer – fra de varmeste ravgule farver fra en sommersolnedgang til de køligste hvide nuancer fra en blå vinterhimmel.   

Et par sidder på en sofa i en stue med hjørner og loftslinjer oplyst med direkte lys fra en OmniGlow LED strip.

Overlegent lys, skabt til at blive set

OmniGlow LED strippen giver den bedste belysningsoplevelse i sin klasse. Få den mest ensartede og jævne stribe af lys med OmniGlow teknologi og med en mat sleeve, der skjuler LED'erne. OmniGlow er kraftig nok til at oplyse som direkte belysning og blive midtpunktet i dit rums design. Det overlegne lysudbytte gør den perfekt som arbejdslys, mens den avancerede 16-bit chip sikrer ultrajævne og naturlige dynamiske effekter, der garanterer en ekstra intens oplevelse i alle indendørs rum.

Et par sidder i en sofa og ser tv omgivet af indirekte lys i lyserøde toner fra en Hue Flux LED strip. Manden styrer lysene med Hue appen på sin smartphone.

Ultimativ, ubesværet kontrol 

Uanset om du vil indstille en smuk belysningsscene, stemningsskabende effekter eller blot styre dine LED strips, kan du gøre det hele uden besvær ved hjælp af Hue appen eller stemmestyring. Integrer LED strips med alle Philips Hue lamper, pærer og intelligent tilbehør ved hjælp af en Hue Bridge Pro. Hue Bridge Pro giver dig også mulighed for at styre alle dine LED strips i hele hjemmet fra hvor som helst i verden og planlægge automatiseringer.   

Udforsk Hue appen

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Farve(r)

    Multi Color

  • Materiale

    Silikone

Holdbarhed

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Lyskæde/lightstrip

Diverse

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Strømforbrug

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

