Impress udendørs piedestal
Nyd 16 millioner farver, der gør din have endnu smukkere, eller brug det mere funktionelt til oplysning af en sti. Impress basisenheden indeholder en lampe, kabler og strømforsyning til at komme i gang. Kræver en Hue Bridge.
Nuværende pris er 1.124,10 kr., oprindelig pris er 1.249,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Kræver en Hue Bridge
- Integreret LED
- Hvidt og farvet lys
- Lavspændingssystem - basisenhed
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Glas