Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Iris, sølv, special edition

Iris, sølv, special edition

Skab den rette stemning i alle rum med Philips Hue Iris limited edition lampen, som fås i sølv, guld, kobber og rosa. Dens lys bader på én og samme tid væggen i farver og giver en behagelig baggrundsbelysning. Tilføj en Hue Bridge for at få adgang til flere funktioner.

Produkt højdepunkter

  • White and color ambiance
  • Integreret LED
  • Straksbetjening via Bluetooth
  • Styr med app eller stemme*
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
