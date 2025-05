Styr det på din måde

Slut Philips Hue pærer og lamper til en Bridge og gå på opdagelse blandt de uendelige muligheder. Betjen belysningen fra din smartphone eller tablet via Philips Hue appen, eller monter indendørs kontakter i systemet for at ændre belysningen. Indstil timere, beskeder, alarmer og meget mere for at få den fulde Philips Hue oplevelse. Philips Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple Homekit og Google Assistant, så du kan styre lyset med stemmen.