Sana væglampe
Sana væglampen har et slankt design og en indirekte lyseffekt. Skab den perfekte stemning med lys i alle hvide toner eller farver. Kan fungere som en selvstændig lyskilde eller som en del af dit intelligente belysningssystem med Hue Bridgen.
Nuværende pris er 1.299,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Aluminium