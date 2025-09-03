*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Startsæt: 2 x E27 pærer + Dimmer switch + Bridge Pro
Få superkraftige intelligente belysningsfunktioner med en Hue Bridge Pro. Den er forsynet med en ny chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner og er hurtigere og stærkere end nogensinde før. Tilføj stemningsfuld farve til ethvert rum med de medfølgende farvekompatible pærer og praktisk betjening med den medfølgende kontakt.
Produkt højdepunkter
- Understøtter 150+ lyskilder og 50+ tilbehør
- Brug lys som bevægelsessensorer med MotionAware™
- Låser op for Hue Sync surround-belysning og sikkerhedsintegration
- White ambiance + 16 millioner farver
- Kontrol, der kan tilpasses og er bekvem
Zigbee sikkerhed
Vi prioriterer dit privatliv. Zigbee og Philips Hue forhindrer uautoriseret adgang til dit økosystem til intelligent belysning.
Styr hele hjemmet fra hvor som helst
Hue Bridge og Hue Bridge Pro giver dig adgang til dit intelligente system til hjemmet hvor som helst via Hue app. Styr dit lys, modtag sikkerhedsnotifikationer – eller indstil blot dit system til at køre efter en tidsplan med automatiseringer.
Hue MotionAware™
Denne spændende nye funktion, der kun gælder for Hue Bridge Pro, giver dit belysningssystem mulighed for intuitivt at reagere på dine bevægelser rundt omkring i hjemmet. Ved at bruge mindst 3 lamper i samme rum kan du oprette et bevægelsesområde, der registrerer din tilstedeværelse og udløser enhver lampe, du tildeler til det. Der kræves ingen separat bevægelsessensor!
Mere kapacitet, hurtigere processor
Sammenlignet med Hue Bridge har Hue Bridge Pro 3 gange mere kapacitet, understøtter mere end 150 lamper, har mere end 50 stk. tilbehør, 500 scener samt 5 gange hurtigere responstider med sin nye Hue Chip Pro.
