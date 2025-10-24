Xamento indbygningsspots, 3-pak
Med deres moderne design, intelligente belysning med flere millioner farver og IP44-klassificering passer disse tre Xamento indbygningsspots til ethvert badeværelse. Få en lidt sjovere hverdag, eller skru helt ned for lyset for at slappe af.
Nuværende pris er 1.649,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- 3 x GU10-pære
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Krom
Materiale
Syntetisk