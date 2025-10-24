E14 pære
Giv hjemmet behageligt varmt hvidt lys med en enkelt intelligent kertepære. Styr den via Bluetooth for straks at kunne tænde, slukke, dæmpe og skabe flotte belysningsscener i ét rum, eller kombiner den med en Hue Bridge for at få adgang til alle funktioner til intelligent belysning.
Nuværende pris er 149,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Blødt, hvidt lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
39x106