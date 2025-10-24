Filament B22 pære, A60
Giv dine almindelige pærer et vintage look med denne dæmpbare LED filament pære med B22 fatning. Filament pærer har et vintage look, men er stadig moderne, og de kan gøre alt det, som andre intelligente pærer kan, herunder dæmpe og øge lysstyrken.
Produkt højdepunkter
- White Filament
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Blødt, hvidt lys, Vintage-pære
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål for pære
Mål (B x H x D)
113x2