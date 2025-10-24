Tilbud
G125 globe - E27 pære
Understreg stilen med en rund LED globepære med filamentdesign med glødetråd. Filament pærer er moderne og vintage på samme tid og kan gøre alt, hvad andre intelligente pærer kan, herunder dæmpe og øge lysstyrken.
Nuværende pris er 254,25 kr., oprindelig pris er 339,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White Filament
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Blødt, hvidt lys, Vintage-pære
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål for pære
Mål (B x H x D)
126x198